سيدة تضع ٤ توأم بمستشفى خاص في طنطا (صورة)

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محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية- مروة شاهين:
شهد مستشفى خاص بمدينة طنطا، بالغربية، صباح اليوم الثلاثاء، وضع سيدة لـ٤ توائم ذكورًا، خلال عملية ولادة قيصرية.
وأكد الطبيب المشرف على الحالة أن الأم "أمل" وأطفالها الأربعة بصحة جيدة، وجرى وضع الأطفال داخل الحضانة، فيما تتلقى الأم علاجها الطبيعي.
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