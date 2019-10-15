ضبط 349 كيلو لحوم فاسدة في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- محمد المواجدي:

قال الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، اليوم الثلاثاء، إن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم حررت 17 مخالفة لمحلات عرض وتجارة اللحوم، خلال الحملات التفتيشية المكبرة التي جرى تنظيمها داخل 5 مراكز على مستوى المحافظة.

وأضاف "عثمان" أن المديرية مستمرة في تنفيذ حملاتها التفتيشية بالتنسيق مع الجهات الأمنية على الأسواق والمطاعم والمحلات العامة، تنفيذاً لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا.

وأوضح مدير الطب البيطري، أن الحملة جرى تنفيذها داخل مراكز "أبوقرقاص، العدوة، سمالوط، المنيا، مطاي)، وضبطت 349 كيلو من اللحوم منها 335.5 كيلو لحوم داخل قرى تم ذبحها خارج المجازر الحكومية، مشيراً إلى أنه جرى التحفظ على الكميات المضبوطة.