تكريم 105 من العاملين بالصحة لاجتيازهم دورة إعداد قادة المؤسسات الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:
كرم المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، 105 من العاملين بالمنظومة الصحية "أطباء وصيادلة ومديري وحدات علاجية" لاجتيازهم دورة إعداد قادة المؤسسات الصحية التي جرى تنظيمها بمركز تدريب وتنمية الموارد البشرية بمديرية الصحة، تفعيلاً لبروتوكول التعاون المشترك الموقع بين مديرية الصحة وأكاديمية لوجيستيك للدراسات المتقدمة والتعليم المستمر.
حضر فعاليات التكريم الدكتور عبد الناصرحميدة وكيل وزارة الصحة، والدكتور حسام غضابي مدير أكاديمية لوجيستيك، والدكتور محمد عبد القادر مدير إدارة التدريب بمديرية الصحة.
وسلم المحافظ شهادات الدورة للمتدربين، مقدمًا لهم التهنئة، مؤكدًا دعمه الكامل للقطاع الصحي بكافة مكوناته، لاسيما وأن العنصر البشري هو أهم مكون في المنظومة.
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