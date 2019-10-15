"بسبب السرعة الجنونية".. وفاة سيدة دهستها سيارة بدمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط – محمد إبراهيم

توفيت سيدة إثر حادث مروع على الطريق الزراعي بمركز كفر سعد في دمياط، اليوم الثلاثاء، بعد أن دهستها سيارة مسرعة فارتطمت بالرصيف ولفظت أنفاسها الأخيرة.

وانتقلت قوات الأمن ووحدة الإسعاف إلى موقع الحادث، ونقلت جثة "نور عبد الرحمن" 59 عامًا، تقيم في قرية الناصرية، إلى مشرحة المستشفى المركزي، لمعاينة النيابة واستصدار قرار بالدفن.

وشهد الطريق عدة حوادث خلال الأشهر القليلة الماضية نتيجة لسوء حالته، ما جعل أهالي المحافظة يطلقون عليه "طريق الموت"، مطالبين الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط بالتدخل لتطويره وصيانته بعد أن تزايدت أعداد الحوادث.