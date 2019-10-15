أنتجها 100 مبدع مصري.. لوحات من النسيج في معرض فني بمكتبة الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري:

أنهت مكتبة الإسكندرية اليوم الثلاثاء، استعداداتها لتنظيم صالون فنون النسيج، والذي يعرض عددا من اللوحات الفنية التي شكلها 100 فنان من مبدعي فن النسيج في مصر، بالتعاون بين المجلس الأعلى للثقافة وإدارة المعارض والمقتنيات الفنية التابعة للمكتبة.

وذكر بيان صادر عن مكتبة الإسكندرية اليوم، أن الدورة الثانية لصالون فنون النسجيات تنطلق فعالياتها يوم الإثنين المقبل، بمشاركة أعمال ما يزيد عن مائة فنان من مبدعي فن النسيج بمصر من كافة الأجيال، وفي مختلف فنون النسجيات تشمل "كليم وسجاد يدوي ونصف يدوي وجوبلان وكولاج نسجي وطباعة."، وذلك بمشاركة مجموعة من المؤسسات الفنية المتخصصة منها "هيئة قصور الثقافة، ومؤسسة أصالة لرعاية الفنون التراثية والمعاصرة، دار النسجيات المرسمة، مؤسسة ويصا واصف."

وأضاف البيان أن الصالون يأتي في إطار اهتمام المكتبة بنشر الثقافة الجمالية والمعرفية والبصرية في عالم فنون النسجيات كلغة للتـعبير الفني، بالإضافة إلى التعريف بهذا الفن الفريد بشكل يضمن الحفاظ على تراث فن النسيج عبر العصور المتعاقبة، ويضمن استمراره بالرعاية والتطوير وتحديث التقنيات المتعددة في ظل أحدث الاتجاهات العالمية لهذا الفن العريق.