بينها 5 تماثيل.. ضبط عامل بحوزته 57 قطعة أثرية في القوصية

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط - (الخليج 365):

ضبطت شرطة السياحة والآثار عاملا بحوزته 57 قطعة أثرية، بينها 5 تماثيل فرعونية، خلال حملة أمنية بنطاق مركز القوصية في أسيوط.

كانت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، أكدت حيازة عامل ومقيم بدائرة مركز القوصية بعض القطع الأثرية وعرضها للبيع بقصد الاتجار والتربح منها.

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم استهداف المتهم وضبطه بمسكنه، وبحوزته 57 قطعة أثرية بينها 48 عملة برونزية مختلفة الأحجام ترجع للعصر اليوناني الروماني، و5 تماثيل أوشابتي من الحجر مختلفة الألوان ترجع للعصر الفرعوني منها تمثال فخار له رأس على شكل طائر يرجع للعصر الفرعوني، وتمثال فخار نصفه العلوني لسيدة يرجع للعصر الفرعوني، ونصف علوي لتمثال فخاري كرأس وجسد امرأة بدون قاعدة يرجع للعصر الفرعوني، ورأس تمثال فخاري لسيدة تحمل على رأسها تاج.

بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والتربح منها.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحضر وجار العرض على النيابة العامة.