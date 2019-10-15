إيطاليا: منع تصدير الأسلحة إلى تركيا رسميًا خلال ساعات

قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، إننا سنضفي الطابع الرسمي على جميع الأعمال الخاصة بمنع تصدير الأسلحة إلى تركيا، في الساعات القليلة المقبلة.

وأضاف مايو - وفقا لما أوردته وكالة أنباء (آكي) الإيطالية - "موقف برلماننا المهم، الذي قرر بالاتفاق مع البرلمان الأوروبي،

إلغاء المشاركة بأعمال الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط ​​المقرر أن تبدأ في إسطنبول يوم الخميس 17 من الشهر الجاري، تأكيدا لإدانة العمليات العسكرية التركية".وأضاف وزير الخارجية الإيطالي أن " تركيا هي وحدها المسؤولة عن التصعيد وعليها تعليق العمليات العسكرية على الفور وهاتين هما الرسالتين الأساسيتين اللتين عملنا عليهما بنشاط أمس في لوكسمبورج خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي" .وأكد أن عدد القتلى جراء العمل أحادي الجانب لتركيا في سوريا درامي بالفعل وغير مقبول، معربا عن إدانته للقتل الوحشي للناشطة الكردية هيفرين خلف التي لقيت مصرعها يوم السبت الماضي.