قوات الاحتلال التركي تقتل مدنيين وتحرق منازل المواطنين شمالي سوريا

لقي مدنيان سوريان مصرعهما جراء استهداف قوات العدوان التركي سيارة كانت تقلهما في قرية أبو صرة شمالي ناحية عين عيسى بريف الرقة الشمالي في شمال سوريا. بريف الرقة الشمالي في شمال سوريا.

قالت وكالة الأنباء السورية (سانا)، التي أذاعت النبأ - إن قوات الاحتلال التركي أحرقت منازل عدد من المواطنين بعد سرقتها في قرى ناحية تل تمر ومدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي في شمال شرق سوريا. - إن قوات الاحتلال التركي أحرقت منازل عدد من المواطنين بعد سرقتها في قرى ناحية تل تمر ومدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي في شمال شرق سوريا.

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