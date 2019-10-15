قال وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، اليوم الثلاثاء، إن بريطانيا ستوقف تراخيص تصدير الأسلحة الجديدة إلى تركيا، نتيجة للقلق بشأن عمليتها العسكرية ضد القوات الكردية في شمال شرق سوريا، حسبماأفادت وكالة أنباء سبوتنيك.
وقال "راب" أمام البرلمان البريطاني: "حكومة المملكة المتحدة تتحمل مسؤولياتها في مراقبة تصدير الأسلحة على محمل الجد وفيهذه الحالة، بالطبع، سنبقي صادراتنا الدفاعية إلى تركيا تحت مراجعة متأنية ومستمرة للغاية"، وفقا لرويترز.
وتابع أنه "لن يتم منح أي تراخيص تصدير أخرى إلى تركيا للعناصر التي قد تستخدم في العمليات العسكرية في سوريا أثناء إجراء هذا الاستعراض".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية البريطاني: لن تصدر تراخيص جديدة لصادرات دفاعية إلى تركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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