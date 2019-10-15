وزير الخارجية البريطاني: لن تصدر تراخيص جديدة لصادرات دفاعية إلى تركيا

قال وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، اليوم الثلاثاء، إن بريطانيا ستوقف تراخيص تصدير الأسلحة الجديدة إلى تركيا، نتيجة للقلق بشأن عمليتها العسكرية ضد القوات الكردية في شمال شرق سوريا، حسبما

أفادت وكالة أنباء سبوتنيك.

وقال "راب" أمام البرلمان البريطاني: "حكومة المملكة المتحدة تتحمل مسؤولياتها في مراقبة تصدير الأسلحة على محمل الجد وفي

هذه الحالة، بالطبع، سنبقي صادراتنا الدفاعية إلى تركيا تحت مراجعة متأنية ومستمرة للغاية"، وفقا لرويترز.

وتابع أنه "لن يتم منح أي تراخيص تصدير أخرى إلى تركيا للعناصر التي قد تستخدم في العمليات العسكرية في سوريا أثناء إجراء هذا الاستعراض".