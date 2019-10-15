سوريا: القوات الأمريكية تخلي مخيم الهول من نساء "داعش"

أفاد مصدر حكومي سوري بأن القوات الأمريكية أخلت مخيم الهول للنازحين، من نساء مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي، ونقلتهن إلى قاعدتها العسكرية في مدينة "الشدادي" التابعة لمحافظة الحسكة.

وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أن عملية إخلاء المخيم جاءت بعد أيام من إقدام عدد من

نساء مسلحي "داعش"، على مهاجمة حراس المخيم وإضرام النيران فيه.



وعلى صعيد متصل.. أفادت مصادر سورية بانفجار عبوة ناسفة قرب مخيم الهول دون الحديث عن أي خسائر.

وأكدت الإدارة الذاتية الكردية لشمال وشرق سوريا -

في وقت سابق - أن مخيم الهول الذي يعتبر من أكبر المخيمات في الشرق الأوسط وأخطرها في العالم، يضم 71 ألفا و658 نازحا ولاجئا وفقا للإحصائيات الرسمية الأخيرة.



وبدأت تركيا ومسلحون سوريون موالون لها قبل نحو أسبوع هجوما في شمال شرق سوريا، ما دفع غالبية دول العالم لإدانة هذا العدوان، ومطالبة أنقرة بالانسحاب الفوري من سوريا.