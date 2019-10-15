مقتل 19 مسلحًا من طالبان وداعش في غارات جوية بمختلف أنحاء أفغانستان

قُتِل ما لا يقل عن 19 مسلحًا من حركة "طالبان" وجماعة "خراسان" التابعة لتنظيم "داعش"، في سلسلة من الغارات الجوية شنتها القوات الأفغانية في خمسة أقاليم في البلاد.
وقال مسؤولون عسكريون أفغان - وفق ما نقلته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية اليوم الثلاثاء - إنقوات الأمن نفذت الغارات الجوية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في أقاليم بلخ وبكتيكا وزابل وجازني وهلمند.
وأوضح المسؤولون أن الغارة الجوية في إقليم بلخ الشمالي أسفرت عن مقتل 6 من مسلحي "طالبان"، وأسفرت غارة جوية مماثلة عن مقتل 5 من عناصر "طالبان" في بكتيكا شرقي البلاد.
وأضاف المسؤولون أن غارة جوية ثالثة في زابل أسفرت عن مقتل 3 مسلحين من جماعة "خراسان"، وأسفرت الغارات الجوية في جازني عن مقتل 3 من "طالبان".
وتابع المسؤولون أن قوات الأمن شنت أيضًا غارات جوية في منطقة نهر السراج في هلمند أسفرت عن مقتل اثنين من مقاتلي "طالبان".
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