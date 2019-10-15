الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات بالضفة

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم حملة مداهمات وتفتيش بمنازل المواطنين في الضفة الغربية. وأفادت مصادر محلية فلسطينية، بأن جيش الاحتلال اعتقل أربعة مواطنين فلسطينيين من أنحاء متفرقة بالضفة الغربية واقتادهم إلى مراكز التحقيق الخاصة به. اقرأ أيضاً... قوات الاحتلال تعتقل محافظ القدس ومسؤولاً فلسطينياً على صعيد متصل.. أفرجت سلطات الاحتلال اليوم الثلاثاء، عن محافظ القدس عدنان غيث وأمين سر حركة فتح بالقدس شادي مطور بكفالة مالية. وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت فجر أمس الاثنين محافظ القدس بعد أن داهمت منزله في بلدة سلوان كما اعتقلت أميني سر حركة فتح في القدس والعيسوية شادي مطور وياسر امين درويش.

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