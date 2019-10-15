نزوح 275 ألفاً بعد الهجوم التركي على سوريا

أكدت "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" أن الأوضاع الإنسانية في مناطقها تشهد تدهوراً شديداً وسط انقطاع تام للمساعدات ونزوح أكثر من 275 ألف شخص.
وذكرت الإدارة في بيان :"بعد مرور سبعة أيام على بدء العدوان التركي على مناطق شمال وشرق سوريا، ازدادت الأوضاع الإنسانية التي يتعرض لها أهلنا النازحون من المناطق التي طالها العدوان سوءاً, وسط انقطاع تام للمساعدات الإنسانية وقيام جميع المنظمات الدولية بإيقاف عملها وسحب موظفيها من مناطق الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا".
وأشارت إلى أن "عدد النازحين بسبب العدوان التركي وصل إلى أكثر من 275 ألف نازح، بينهم 70 ألف طفل، إضافة للعديد من المصابين والجرحى دون توفر الرعاية والتجهيزات الطبية والدوائية اللازمة بعد توقف معظم المراكز الطبية عن العمل".
ووجهت الإدارة نداءً إنسانياً عاجلاً لمنظمة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي للتدخل السريع وتقديم المساعدات الطبية واللوجستية والمساعدات الإنسانية للنازحين لتجنب تفاقم الأزمة الإنسانية التي سببتها العملية التركية.
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