إيطاليا ستحظر صادرات الأسلحة لتركيا

أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستحظر صادرات السلاح لتركيا بعدما بدأت أنقرة هجوماً عسكرياً على المقاتلين الأكراد في الجزء الشمالي من سوريا.

وقال أمام البرلمان "حل أزمة سوريا يجب أن يكون دبلوماسياً لا عسكرياً".

واتفقت دول الاتحاد الأوروبي أمس الإثنين، على الحد من صادرات الأسلحة لتركيا بسبب هجومها في شمال سوريا، وهو ما أدانته أنقرة، وإن كان الأمر لم يصل لفرض حظر على مستوى الاتحاد ككل ضد حليف في حلف شمال الأطلسي.

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وقال دي مايو إن فرض حظر على مستوى الاتحاد الأوروبي على مبيعات السلاح أمر يستغرق ترتيبه شهوراً.