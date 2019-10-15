200 مستوطن يقتحمون الأقصى وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال

اقتحم 200 مستوطن صباح اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي الخاصة وذلك بحجة الاحتفال بعيد "العرش" اليهودي.

وحسب ما أفادت به دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، فإن الاقتحامات تمت من باب المغاربة ونفذ خلالها المستوطنون جولات استفزازية في المسجد المبارك واستمعوا إلى شروحات حول أُكذوبة "الهيكل المزعوم"وسط توقعات بارتفاع عددهم خلال الساعات المقبلة.

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وكانت جمعيات استيطانية قد دعت أنصارها وجمهور المستوطنين للمشاركة في اقتحامات واسعة للأقصى بالتزامن مع عيد "العرش".