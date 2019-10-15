اقتحم 200 مستوطن صباح اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي الخاصة وذلك بحجة الاحتفال بعيد "العرش" اليهودي.
وحسب ما أفادت به دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، فإن الاقتحامات تمت من باب المغاربة ونفذ خلالها المستوطنون جولات استفزازية في المسجد المبارك واستمعوا إلى شروحات حول أُكذوبة "الهيكل المزعوم"وسط توقعات بارتفاع عددهم خلال الساعات المقبلة.
اقرأ أيضاً... الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 8 فلسطينيين ويقتحم الأقصى
وكانت جمعيات استيطانية قد دعت أنصارها وجمهور المستوطنين للمشاركة في اقتحامات واسعة للأقصى بالتزامن مع عيد "العرش".
كانت هذه تفاصيل خبر 200 مستوطن يقتحمون الأقصى وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.