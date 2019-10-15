الصين تدعو تركيا إلى وقف عمليتها في سوريا

حثت وزارة الخارجية الصينية، تركيا اليوم الثلاثاء, على وقف الأعمال العسكرية في سوريا و"العودة إلى المسار الصحيح".
جاء ذلك في إفادة يومية أدلى بها المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنغ شوانغ في بكين.
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وكان البيت الأبيض، قال إنّ ترامب طلب أيضاً من أردوغان الدخول في "مفاوضات مع القوات الكردية في سوريا"، مشيراً إلى أنّ "الرئيس ترامب كان حازماً جداً مع الرئيس أردوغان اليوم".
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