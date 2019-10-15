مئات المستوطنين الاسرائيليين يقتحمون المسجد الأقصى

اقتحم مئات المستوطنين الإسرائيليين، الثلاثاء، المسجد الأقصى، في القدس الشرقية، بحراسة شرطية إسرائيلية.



وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في تصريح مقتضب إن "389 متطرفا اقتحموا المسجد الأقصى اليوم بحراسة الشرطة الإسرائيلية".



وكانت جماعات يهودية متشددة، دعت لاقتحامات واسعة للمسجد الأقصى بمناسبة عيد "العُرْش" اليهودي الذي بدأ الإثنين ويستمر أسبوعا.



وقال شهود عيان لوكالة الأناضول إن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت أحد المصلين لدى قيامه بشرح لطالبات مسلمات عن مصلى باب الرحمة، في الناحية الشرقية من المسجد الأقصى.



وتسمح الشرطة الإسرائيلية بالاقتحامات جميع أيام الأسبوع ما عدا يومي الجمعة والسبت.



وعادة ما تزداد الاقتحامات خلال فترات الأعياد اليهودية



وتسمح الشرطة الإسرائيلية منذ العام 2003 للمستوطنين باقتحام المسجد من خلال باب المغاربة.



وتطالب دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، التابعة للأردن، والمسؤولة عن إدارة شؤون المسجد، بوقف الاقتحامات ولكن الشرطة الإسرائيلية لم تستجب لهذا الطلب.



المصدر: الأناضول



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