كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محادثات واسعة النطاق بين بوتين وبن زايد في أبو ظبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دارت محادثات واسعة النطاق، اليوم الثلاثاء، بين ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وقد وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أبو ظبي في زيارة دولة إلى الإمارات العربية المتحدة، سيبحث خلالها تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى أهم الملفات الإقليمية والدولية.

وهبطت طائرة بوتين في مطار أبو ظبي الدولي حوالي الساعة 12:35 بالتوقيت المحلي اليوم الاثنين قادمة من الرياض، وكان في استقباله ولي عهد الإمارة، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وتوجه بوتين وآل نهيان من المطار إلى قصر الوطن الرئاسي، الذي يستضيف جلسة محادثات روسية إماراتية بمشاركة وفدين كبيرين من البلدين، ليعقد من ثم الرئيس الروسي وولي عهد أبو ظبي مباحثات ثنائية، ومن المقرر أن تجري معظم الفعاليات وراء أبواب مغلقة أمام وسائل الإعلام.

زيارة بوتين للسعودية

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، أمس الإثنين، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي وصل الرياض في أول زيارة رسمية له منذ 12 سنة، في قصر اليمامة.

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ويتوقع أن تناقش القمة العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى الملفات الإقليمية.

توقيع اتفاقيات عدة

وأفات قناة العربية، بأنه سيتم توقيع اتفاقيات عدة بين الحكومتين السعودية والروسية في وقت لاحق اليوم.

وكان الرئيس الروسي أشاد في مقابلة سابقة مع العربية بالعلاقات التاريخية الممتدة بين روسيا والسعودية وسعيه لتطويرها.

وقال "نحن ننظر إلى العربية السعودية كدولة صديقة لنا"، مؤكداً أن دور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مهم وناجح.