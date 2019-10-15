كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحريري عن حرائق لبنان: لا خسائر بشرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، إن رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، نفى تسجيل أضرار بشرية حتى الآن، بسبب عشرات الحرائق في مناطق مختلفة من البلاد.

ونقلت الوكالة اليوم عن الحريري، اليوم الثلاثاء، "إذا كان الحريق مفتعلاً فهناك من سيدفع الثمن، ولا أضرار جسدية حتى الساعة والأضرار المادية سنعوضها".

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وأضاف أن "كل الأجهزة تعمل دون استثناء، ولا بد من التحقيق في ملابسات الحرائق وأسبابها".

وتابع "اتصلنا بالأوروبيين ومن المفترض أن تصلنا وسائل للمساعدة خلال 4 ساعات ونشكر كل الأجهزة على جهودها".

وكان المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار، قال إن هناك حوالي 103 حرائق مندلعة في ا لبنان، تعمل حوالي 200 آلية من الدفاع المدني على إخمادها.