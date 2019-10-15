كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ارتفاع الأسهم الأوروبية إلى أعلى مستوياتها في أسبوعين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قفزت الأسهم الأوروبية إلى أعلى مستوياتها في أسبوعين اليوم الثلاثاء، فيما هتف المستثمرون بتصريحات كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (Brexit) بأن التوصل إلى اتفاق مع بريطانيا بشأن شروط طلاقهم ما زال ممكنًا هذا الأسبوع.

ارتفع مؤشر STOXX 600 لعموم أوروبا بنسبة 0.5 ٪ في التعاملات المبكرة مع الأسهم المدرجة في لندن ودبلن والتي قادت المكاسب وجميع القطاعات الفرعية للصناعة الأوروبية البالغ عددها 21 قطاع باستثناء واحدة.

وارتفعت أسهم شركة البيع بالتجزئة.XXPP بنسبة 1.2٪ إلى أعلى مستوى لها منذ مايو، في حين ارتفع السفر والترفيه.

قال ستيفن جالو، الرئيس الأوروبي لاستراتيجية FX: "ربما نصل إلى النقطة التي يكون فيها الأساس هو أن المستثمرين يعتقدون أن المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي سيصلان إلى اتفاق في مرحلة ما، إما هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل أو قبل نهاية الشهر في قمة طارئة".

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وأفادت الشبكة الأيرلندية RTE أن المملكة المتحدة ستقدم مقترحات جديدة بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء في محاولة لكسر الجمود في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وسيتم تحديد مصير اتفاقية الانسحاب البريطانية بحلول نهاية الأسبوع مع عقد قمة حاسمة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي يومي الخميس والجمعة.

وارتفعت أسهم شركة صناعة معدات أشباه الموصلات الهولندية ASML ASML.AS ) بنسبة 1.3٪ بعد ورود تقارير تفيد بأن شركة سامسونج الكورية الجنوبية توافق على شراء آلات الطباعة الحجرية المتطورة من الشركة.

