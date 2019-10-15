كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة أكثر من 130 متظاهرا في إسبانيا بعد الحكم بالسجن على قادة كتالونيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية في كتالونيا، أن أكثر من 130 شخصًا أُصيبوا خلال الاحتجاجات التي اندلعت في جميع أنحاء إسبانيا، في أعقاب حكم المحكمة العليا على العديد من قادة الاستقلال الكتالونيين بالسجن لمدد تتراوح بين تسع سنوات و 13 سنة.

وحسبما ذكرت وكالة الصحة العامة بوزارة الصحة الكتالونية أنه، في 14 أكتوبر، نفذت نظام الطوارئ الطبية، 131 إجراءً للمساعدة الطبية"، وأن غالبية الأشخاص، 115 منهم، أُصيبوا في مطار إل برات في برشلونة.

وخرج الآلاف من الناس في جميع أنحاء إسبانيا إلى الشوارع يوم الاثنين عقب الحكم. وتبع ذلك العنف باستخدام الشرطة العصي والرصاص الرغوي ضد الحشود.

وأفادت وسائل الإعلام الإسبانية، أن نحو 8 آلاف شخص تجمعوا في إلبرات يوم الاثنين لإبداء الدعم للزعماء الكتالونيين وأن ثلاثة أشخاص على الأقل قد احتجزوا في الاحتجاجات.

في وقت سابق من نفس اليوم، حكم على أوريول جونكيراس، نائب رئيس المنطقة السابق المتمتع بحكم شبه ذاتي وزعيم حزب يسار كتالونيا الجمهوري، بأطول عقوبة بالسجن لمدة 13 سنة.

أيضًا، أصدر القاضي بابلو يانيرا، الذي كان يرأس قضية التحقيق، مذكرة اعتقال دولية لكارليس بويجديمونت، الزعيم الكتالوني السابق الذي يعيش الآن في المنفى في بلجيكا.

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تسعى كتالونيا إلى الانفصال عن إسبانيا منذ عقود. في 1 أكتوبر 2017، أجرت كتالونيا استفتاءً حيث أيد 90 في المائة من الذين صوتوا استقلال المنطقة عن إسبانيا.

وكانت نسبة المشاركة أقل من 50٪. وأعلنت مدريد، أن الاستفتاء غير قانوني واعتقلت عددًا من القادة المؤيدين للاستقلال.

وحكم على أوريول جونكيراس، الذي كان يشغل منصب نائب زعيم كتالونيا من يناير 2016 إلى أكتوبر 2017، بالسجن لمدة 13 سنة، يوم الاثنين، لدوره في تنظيم استفتاء الاستقلال في العام 2017.

وقد قال مصدر قضائي، يوم السبت، إن المحكمة العليا في إسبانيا تعتزم إدانة والحكم الزعماء الانفصاليين في كتالونيا بالسجن لمدة 15 سنة كحد أقصى على محاولة الحصول على الاستقلال العام 2017.

وأضاف المصدر لوكالة "رويترز"، أنه سيتم إدانة أبرز قادة كتالونيا الاثني عشر الذين تمت محاكمتهم بتهم التحريض على الفتنة وإساءة استخدام الأموال العامة، لكن لم تتم إدانة أي منهم والحكم عليه بتهمة التمرد الخطير.

وأوضح المصدر، أن القرار اُتخذ بالإجماع من قبل أعضاء المحكمة العليا السبعة.