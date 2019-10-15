كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هيئة الإحصاء التركية: البطالة ترتفع إلى 13.9% والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت هيئة الإحصاء التركية، اليوم الثلاثاء، عن بيانات أظهرت ارتفاع البطالة في يوليو الماضي، إلى 13.9%.

ونقلت وكالة الأنباء التركية الرسمية، أن البطالة ارتفعت بـ3.1% مقارنة مع الشهر نفسه من 2018.

وكانت نسبة البطالة في يونيو الماضي، 13% .

وذكرت الهيئة، أن عدد العاطلين عن العمل، في المرحلة العمرية من 15 عاماً فأعلى، ارتفع في يوليو الماضي، على أساس سنوي بـ 1.06 مليون شخص، إلى 4.59 ملايين.

وارتفعت نسبة البطالة غير المرتبطة بالنشاط الزراعي بـ 3.6% إلى 16.5% على أساس سنوي في يوليو الماضي.

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وأظهرت البيانات أن البطالة في صفوف الشباب، في المرحلة العمرية 25-15، سجلت 27.1 % بارتفاع 7.2%

وقالت هيئة الإحصاءات التركية، نسبة البطالة في تركيا صعدت إلى 13% خلال يونيو حزيران الماضي، بزيادة 2.8 نقطة مئوية مقارنة بالفترة المقابلة مع العام الماضي، مدفوعا بأثر أزمة الليرة على النشاط الاقتصادي في البلاد.

وأضافت هيئة الإحصاءات التركية، في بيان اليوم الإثنين: "إن عدد العاطلين عن العمل في السوق التركية بلغ 4.253 ملايين فرد، بزيادة بلغت نحو 938 ألف فرد مقارنة بيونيو حزيران 2018".

وعانت تركيا بداية من أغسطس آب 2018 من أزمة مالية ونقدية حادة دفعت بأسعار صرف الليرة التركية لمستويات متدنية، وسط تذبذب في وفرة النقد الأجنبي في الأسواق الرسمية.

وتراجع سعر صرف الليرة التركية إلى 7.24 مقابل الدولار الأمريكي الواحد في أغسطس/آب الماضي، مقارنة بـ4.8 ليرة للدولار قبل الأزمة، بينما تتراوح أسعار الصرف حاليا عند حدود 5.73 ليرة للدولار.

ووفق التقرير ، بلغ معدل البطالة غير الزراعية 15.3% بزيادة قدرها 3.2 نقطة مئوية، مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي 2018.