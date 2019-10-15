كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الخزانة الأمريكية: فرض رسوم جديدة علي الصين ما لم يتم التواصل لإتفاق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح ستيفن منوتشين، وزير الخزانة الأمريكية، بأن هناك جولة إضافية من الرسوم على الواردات الصينية من المقرر أن تفرض علي الأرجح في 15 ديسمبر ما لم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري مع بكين بحلول ذلك الموعد.

وأشار إلي أن المزيد من المفاوضات التجارية ستُجرى على مستويات مختلفة خلال الأسابيع المقبلة، ويتوقع التواصل الي إتفاق من الطرفين. ويذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان قد صرح يوم الجمعة القادمة، بأن الصين والولايات المتحدة توصلتا إلى المرحلة الأولى من اتفاق تجاري يشمل الزراعة والعملة وبعض جوانب حماية الملكية الفكرية، وستخففان قيودًا تجارية متبادلة تفرضاها منذ 15 شهرًا.