كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دول الاتحاد الأوروبي تلتزم بحظر تصدير الأسلحة إلى تركيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعربت دول الاتحاد الأوروبي عن غضبها الشديد من الهجوم العسكري الذي شنته تركيا في شمال سوريا ضد الأكراد، وانضمت إلى فرنسا وألمانيا في حظر مبيعات الأسلحة إلى أنقرة، وهي خطوة نادرة ضد حليف من حلف شمال الأطلسي لكثير منهم.

كان العديد من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ينظرون إلى ما وراء بيان قوي يدين العملية العسكرية التي زعزعت استقرار المنطقة بأكملها وأرادوا التأكد من أن خطوتهم ستحمل بعض الشيء.

كما أعدوا عقوبات ضد الشركات والأفراد الأتراك المشاركين في عمليات التنقيب عن الغاز في مياه شرق البحر المتوسط حيث تتمتع قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي بحقوق اقتصادية حصرية وسمحت لشركات الطاقة الأوروبية بإجراء بحث عن المحروقات. يمكن تنفيذ العقوبات، التي قال مسؤولون قبرصيون أنها قد تشمل تجميد الأصول، وحظر السفر وحظر مبيعات المواد المستخدمة في الحفر، في غضون مهلة قصيرة. تجري فرنسا وقبرص مناورات بحرية هناك الآن.

على مر السنين، أصبحت تركيا أقل اعتمادًا بشكل متزايد على الدول الأوروبية لتلبية احتياجاتها الدفاعية، ولم يكن واضحًا ما هو تأثير مثل هذا الإجراء.

قال جوزيف بوريل، وزير الخارجية الإسباني الذي من المقرر أن يصبح رئيس السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي الشهر المقبل، لوكالة أسوشيتيد برس "هناك التزام قوي من قبل جميع أعضاء المجلس باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف بيع الأسلحة إلى تركيا"

تدهورت العلاقات بين الكتلة وتركيا في عهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشكل مستمر على مر السنين، خاصة بعد أن شبه بعض التحركات الألمانية بالممارسات النازية.

وعلى الرغم من اتفاق كلا الجانبين في عام 2016 لمنع المهاجرين من السفر غربًا من تركيا إلى البر الأوروبي، إلا أن أردوغان يستخدم ذلك الآن كتهديد. منذ أن بدأت عمليته في شمال سوريا الأسبوع الماضي، سعى إلى تهدئة انتقادات أوروبا له بتحذيرهم من أنه "يمكن فتح البوابات وارسال 3.6 مليون لاجئ في الطريق".

قال وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك يوم الاثنين "لا ينبغي لنا أن نستسلم للابتزاز".

انتقد أردوغان يوم الاثنين حلفائه الأوروبيين، قائلًا: "نحن حلفاء في الناتو. يرجى ملاحظة أن هذه الدول هي جميع دول الناتو "

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ومع ذلك، يعتقد الكثيرون أن تركيا تجاوزت أكثر من مجرد الحدود المادية عندما دخلت شمال سوريا الأسبوع الماضي لمهاجمة معاقل الأكراد السوريين - كما أنها خاطرت بالحرب ضد مقاتلي الدولة الإسلامية.

أوضح الأمين العام لحلف الناتو، جينس ستولتنبرغ، هذه النقطة يوم الاثنين، حيث أخبر الجمعية البرلمانية للناتو في لندن أنه يتوقع "أن تتصرف تركيا بضبط النفس وبالتنسيق مع الحلفاء الآخرين حتى نتمكن من الحفاظ على المكاسب التي حققناها ضد عدونا المشترك" في اشارة الي تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال ستولتنبرج "يجب ألا تتعرض هذه المكاسب للخطر".

و اشار وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان إن العملية العسكرية التركية قد شردت بالفعل 130 ألف شخص.

وقال لو دريان: "الهجوم التركي ينطوي على خطر جلب (الدولة الإسلامية) إلى الواجهة مرة أخرى بطرق مختلفة.. إنها خطيرة بشكل خاص لأنها ستؤدي إلى كارثة إنسانية حقيقية."

حث لو دريان الولايات المتحدة على الدعوة لعقد اجتماع للتحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية، بالنظر إلى أن الفوضى الناجمة عن الهجوم التركي كانت تعيد تهديد داعش في سوريا.

كان أكراد سوريا، الذين تلاحقهم تركيا الآن، حلفاء رئيسيين في تحالف تقوده الولايات المتحدة ضد جماعة الدولة الإسلامية.

انتقد بوريل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأنها سمحت لتركيا بغزو سوريا قائلا "لو لم تنسحب القوات الأمريكية (من سوريا)، لكان الهجوم مستحيلًا".

