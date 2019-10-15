كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد الأوروبي: صفقة خروج بريطانيا أصبحت أكثر صعوبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء أن التوصل إلى اتفاق بشأن مغادرة بريطانيا للكتلة قبل الموعد المقرر في 31 أكتوبر أصبح "أكثر وأكثر صعوبة".

ومع ذلك، أضاف بارنييه أن الصفقة ما زالت ممكنة هذا الأسبوع.

ولكن وزراء الاتحاد الأوروبي عبروا عن مزيد من الشكوك أثناء اجتماعهم في لوكسمبورج لحضور الاجتماع التحضيري الأخير قبل قمة القادة الوطنيين في بروكسل يومي الخميس والجمعة.

وتتمثل نقطة الخلاف الرئيسية في الترتيبات الجمركية والأمنية للحدود بين أيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي ومقاطعة أيرلندا الشمالية البريطانية - الحدود البرية الوحيدة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال بارنييه للصحفيين عند وصوله إلى لوكسمبورج: "حتى لو كان الاتفاق صعبًا وأكثر صعوبة، فلا يزال هذا ممكنًا هذا الأسبوع".

وأضاف: "لا يزال الوصول إلى الإتفاق ممكنًا. ومن الواضح أن أي اتفاق يجب أن يعمل من أجل الجميع. وكل المملكة المتحدة وكل الاتحاد الأوروبي. واسمحوا لي أن أضيف أن الوقت قد حان لتحويل النوايا الطيبة في نص قانوني".

وقال وزير شئون فنلندا في الاتحاد الأوروبي "تيتي توبوراينن" إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يستعد لعقد صفقة وتمديد آخر لعملية الطلاق الشاقة.

وقالت: "جميع السيناريوهات مفتوحة"، مضيفة أن الزعماء في القمة سيناقشون تأجيل موعد المغادرة إلى ما بعد 31 أكتوبر.

وتعهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وهو شخصية بارزة في استفتاء عام 2016 الذي اختار فيه البريطانيون مغادرة الاتحاد الأوروبي، بإخراج المملكة المتحدة من الكتلة في ذلك اليوم سواء تم التوصل إلى اتفاق انسحاب أم لا.

ولكن البرلمان البريطاني أقر قانونًا ينص على أنه لا يمكن للبلاد مغادرة البلاد دون اتفاق، ولم يشرح جونسون كيف يمكنه الالتفاف على ذلك.

وعندما سئل وزير مالطا في الاتحاد الأوروبي عما إذا كان سيراهن على وجود صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هذا الشهر، قال: "لن أفعل".

وردد وزير الخارجية الألماني مايكل روث هذا الشعور قائلًا: إنه "غير متأكد تمامًا إذا كانت الصفقة قريبة".

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وأضاف: "لا أحد يريد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بقوة، ولكن هذا ما نتجه إليه.

وقال للصحفيين: "ما زال هناك بضعة أيام قصيرة للتوصل إلى حل معقول لجميع المعنيين، وأن ظروف الاتحاد الأوروبي متواضعة للغاية. لا يمكن انتهاك السوق الموحدة ونريد استمرار السلام في أيرلندا وإيرلندا الشمالية ".

قال ستيف بلوك، وزير خارجية هولندا: "أن مقترحات بريطانيا لا تزال "غير كافية لضمان حماية السوق الداخلية".

وأضاف: "دعونا نستخدم الوقت المتبقي"

وأثناء لقائهما، بدأ مفاوض بريطانيا في الاتحاد الأوروبي ديفيد فروست جولة أخرى من المفاوضات مع المفوضية الأوروبية التنفيذية للاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم الثلاثاء. وقالت RTE أن بريطانيا من المقرر أن تقدم مقترحات جديدة في محاولة لكسر الجمود في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ولم يصدر تعليق من مكتب جونسون ورفضت بعثة بريتشيه إلى الاتحاد الأوروبي التعليق.

وقال مصدر بالحكومة البريطانية بشكل منفصل أن النصوص الجديدة تمت مشاركتها مرارًا وتكرارًا مع بروكسل أثناء المحادثات.

وتدور نقطة الخلاف الرئيسية حول الجمارك، حيث تقترح لندن بقاء أيرلندا الشمالية في منطقة الجمارك في المملكة المتحدة، ولكن يتم تطبيق تعريفات الاتحاد الأوروبي على جميع البضائع التي تعبر من البر الرئيسي لبريطانيا إلى الجزيرة.

وستكون الشركات مؤهلة لاسترداد الأموال إذا تبين لها أن سلعها تبقى في أيرلندا الشمالية بموجب الخطة، التي يشك الاتحاد الأوروبي في الكثير من الشكوك حولها، قائلة أن النظام معقد للغاية، ولم يتم اختباره، وغير مفصل بما فيه الكفاية في هذه المرحلة.

ويعتقد الاتحاد الأوروبي أن الصفقة الوحيدة الممكنة التي تم التوصل إليها في القمة هي العودة إلى حل - رفضته بريطانيا بالفعل من قبل - لإبقاء أيرلندا الشمالية في الاتحاد الجمركي للكتلة.

وسوف يتطلب الأمر نقلة كبيرة من لندن وسيواجه جونسون برلمانه المثير للقلق في جلسة نادرة يوم السبت بعد القمة.

