مؤلم.. مصرع تلميذ بعدما دهسته سيارة على بعد أمتار من مدرسته

لقي تلميذ يدرس بالسلك الإعدادي لايتجاوز عمره 12 سنة، مصرعه، صباح يوم أمس الثلاثاء، على بعد أمتار قليلة من مدرسة “البحتري” الواقعة بمنطقة “سيدي محمد التيجي” إذ صدمته سيارة على مستوى الطريق الجهوية الرئيسية الرابطة بين مدينتي آسفي ومراكش.

ووفقًا لمعطيات “اليوم24” فإن التلميذ الذي يدرس بالمستوى الثاني إعدادي، نقلته سيارة النقل المدرسي بعد فجر يوم الثلاثاء من أحد الدواوير بجماعة “سيدي تيجي” ووصل رفقة زملاءه للمؤسسة التعليمية بتمام الساعة الخامسة صباحًا، إذ ترجل من السيارة التي توقفت على بعد أمتار بعيدة عن المدرسة، وفي طريقه نحو البوابة وهو يعبر الطريق، سحقته سيارة مسرعة وأردته قتيلا.

التلميذ المذكور “ا ك” ينحدر من أسرة فقيرة تعيش بأحد دواوير المنطقة، ويتيم الأب، وخلف الحادث المذكور موجة غضب واستنكار بين أهالي المنطقة، الذين عاتبوا المسؤولين عن عدم توفير شروط “جيدة” لنقل التلاميذ، إذ يضطرون للخروج من دواويرهم في الظلام الدامس ونتيجة لذلك تتعرض سلامتهم للخطر.

ونُقلت جثة الهالك صوب مستودع الأموات بمدينة آسفي، إذ تجمهر العشرات من أهالي المنطقة وعائلة الضحية أمام بوابة المستشفى، كما خلف الحادث صدمة وسط أسرة الطفل الصغيرة وجيرانهم، ويُنتظر أنّ تجري مراسيم دفنه في موكب جنائزي مهيب بحضور العشرات من أهالي المنطقة.