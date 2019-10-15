دخل المنتخب الجزائري المحلي لكرة القدم، أمس الاثنين، في معكسر إعدادي مغلق، يالعاصمة الجزائر، سيمتد لثلاثة أيام، وذلك استعدادا لخوض مباراة إياب الدور الحاسم المؤهل لنهائيات كأس إفريقيا للاعبين المحليين، المزمع إقامتها العام المقبل في إثيوبيا، والتي سيواجه فيها المنتخب المغربي.
وكانت مباراة الذهاب بين المنتخبين، التي أقيمت الشهر الماضي في البليدة، قد انتهت بالتعادل السلبي، وسيؤجل الحسم إلى غاية مباراة العودة، يوم السبت المقبل بالملعب البلدي لمدينة بركان.
وحسب تقارير صحفية محلية، فإن المدرب الفرنسي، لوديفيتش باتيلي، وجه الدعوة ل23 لاعبا من أجل خوض هذه المباراة، والتي يرغب فيها في خلق المفاجأة وإقصاء حامل اللقب من سباق الوصول للنهائيات.
ويضع باتيلي، آخر لمساته على توليفة منتخب الخضر، حتى تكون جاهزة لمقارعة “الأسود” بمدينة بركان، كما يرتقب أن تحل البعثة الجزائرية بالأراضي المغربية، يوم الخميس القادم، قبل يومين من موعد المباراة، ويرجح أن تقيم بمدينة وجدة.
وضمت قائمة المنتخب الجزائري كل من :”زكرياء بوحلفاية (اهلي برج بوعريريج)، ڨايا مرباح، شعيب كداد، بلال تريكات، أمير سعيود، حسين سالمي، حمزة بلحول (شباب بلوزداد)، توفيق موساوي، مصطفى بوشينة، آدم زرڨان (نادي بارادو)، رضوان شريفي، عبد الكريم زواري، محيوص أيمن (اتحاد العاصمة).
وإسلام شحرور، حسين بن عيادة، عبد الفتاح بلقاسمي (النادي الرياضي القسنطيني)، وليد بن شريفة، توفيق عدادي، رضا بن سايح (شبيبة القبائل)، فاروق شافعي، وليد علاتي، ميلود ربيعي، سفيان بن دبكة (مولودية العاصمة).
كانت هذه تفاصيل خبر المنتخب الجزائري يسارع الزمن للتحضير لمواجهة “الأسود” وهذا موعد وصوله للمغرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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