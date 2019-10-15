لاعب فريق مانشستر خوان ماتا يقضي فترة التوقف الدولي في المغرب – صورة

فضل الإسباني “خوان ماتا”، لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، استغلال فترة التوقف الدولي، لزيارة المغرب، وأخذ قسط من الراحة.

وحل “خوان ماتا”، نهاية الأسبوع الماضي، في مدينة مراكش، مستغلا فترة لعب المنتخبات تصفيات المنافسات القارية، وغيابه عن منتخب بلاده إسبانيا، بسبب عدم استدعائه من طرف المدرب.

وحسب شهود عيان، فإن “خوان ماتا” زار ساحة جامع لفنا، والمدينة العتيقة، كما شاهدوه في ضواحي مدينة النخيل، وبالضبط منطقة أوريكا، المعروفة بمناظرها الطبيعية.

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ووصف شهود عيان “خوان ماتا” بالمتواضع، والخلوق، وأكدوا أنه كان حريصا على تلبية طلب من تعرف على هويته، وأراد صورة تذكارية رفقته، وذلك أثناء زيارته للمحلات المجاورة لساحة جامع لفنا.

وأصبحت مدينة مراكش، في السنوات الأخيرة، قبلة لعدد من نجوم كرة القدم، إلى جانب نجوم في مختلف المجالات، سواء الفن، أو الرياضة، أو حتى السياسة.