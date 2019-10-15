الكلاب المدربة تضبط 25 سبيكة من معدن ذهب داخل “طوبيس”- التفاصيل

تمكنت الفرقة السينوتقنية “الخاصة بالكلاب المدربة”، على مستوى السد الأمني المنصب بالمدخل الشمالي لمدينة العيون، من ضبط 25 سبيكة من معدن الذهب.

وتفيد المعلومات المتوفرة، أنه تم ضبط الذهب المشكوك في مصدره في حقيقة سفر شخص كان على متن حافلة للنقل العمومي.

وتمكنت عناصر المراقبة من إيقاف المشتبه فيه صاحب الحقيبة، فيما أسفر التفتيش الذي أجري على الموقوف عن حجز سبيكة أخرى من نفس المعدن كانت مخبأة وسط حذائه، ليبلغ وزن الكمية المحجوزة 26 كيلوغراما.

وتم إخضاع الموقوف لتدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.