القائمة المشتركة تلتقي سفراء الاتحاد الأوروبي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التقى رئيس القائمة المشتركة، النائب أيمن عودة، ورئيس لجنة مناهضة العنف بالقائمة المشتركة، النائب منصور عباس، سفراء الاتحاد الأوروبي في إسرائيل، صباح اليوم الثلاثاء. وسبق اللقاء العام مع السفراء، اجتماع خاص للنائبين مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، السفير عامنوئيل غويفريت.

وتحدث النائب عودة خلال اللقاء عن القائمة المشتركة، وحدتها، الثقة الشعبية الكبيرة التي حازت عليها، ودورها ومواقفها السياسية الأخيرة، ومحاولاتها التأثير في السياسة الإسرائيلية. كما استعرض المشهد السياسي الإسرائيلي، والتحديات التي يواجهها المجتمع العربي في ظل الخطاب العنصري والتحريضي من قبل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ومحاولات إقصاء النواب العرب عن دائرة التأثير ونزع الشرعية عن دورهم السياسي كممثلين للعرب في البلاد. وكذلك تحدث عودة عن عجز بيني غانتس و"كاحول لافان" عن تقديم بديل ديمقراطي حقيقي لحكومة الليكود.

وتحدث النائب عباس خلال اللقاء عن أوضاع المجتمع العربي والتحديات المختلفة أمامه، خصوصًا وباء العنف والجريمة. وقدم معطيات تفصيلية ومقارنة للعنف والجريمة وأسباب ذلك، وأهمها فشل الحكومة في توفير الأمن الشخصي وإهمال الشرطة وتقاعسها عن القيام بواجباتها. كما تطرق إلى سياسات الحكومة التمييزية في مختلف المجالات الاقتصادية الاجتماعية وتوفير البنى التحتية والأرض والمسكن، وتأثيرها على مستويات العنف والجريمة في المجتمع العربي.

ووعد عباس بتقديم تقرير كامل للاتحاد الأوروبي حول ظاهرة العنف والجريمة، وطلب دعم السفراء وتوجههم المباشر للحكومة الإسرائيلية لتحقيق مطالب المجتمع العربي بتغيير سياساتها وتحمل مسؤولياتها واتخاذ قرار بخطة حكومية شاملة للتعامل مع وباء العنف والجريمة.