اخبار العالم

سعد الحريري ينفي تسجيل أي خسائر بشرية في حرائق لبنان

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الحريري ينفي تسجيل أي خسائر بشرية في حرائق لبنان والان مع التفاصيل

 

نفى نفى رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، اليوم الثلاثاء، تسجيل أضرار بشرية حتى الآن، بسبب عشرات الحرائق في مناطق مختلفة من البلاد.

 

وقال الحريري بحسب وكالة الأنباء اللبنانية، "إذا كان الحريق مفتعلاً فهناك من سيدفع الثمن، ولا أضرار جسدية حتى الساعة والأضرار المادية سنعوضها".

 

Advertisements

وأضاف أن "كل الأجهزة تعمل دون استثناء، ولا بد من التحقيق في ملابسات الحرائق وأسبابها".

وتابع "اتصلنا بالأوروبيين ومن المفترض أن تصلنا وسائل للمساعدة خلال 4 ساعات ونشكر كل الأجهزة على جهودها".

 

وكان المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار، قال إن هناك حوالي 103 حرائق مندلعة في ا لبنان، تعمل حوالي 200 آلية من الدفاع المدني على إخمادها.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سعد الحريري ينفي تسجيل أي خسائر بشرية في حرائق لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا