شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. صحيفة سعودية تنشر ملامح إتفاق جدة بين الإنتقالي والشرعية والان مع التفاصيل

نشرت صحيفة عكاظ نقلاً عن مصادرها ملامح إتفاق جدة بين المجلس الإنتقالي الجنوبي والحكومة الشرعية والذي ترعاه المملكة العربية السعودية .

وتستضيف السعودية محادثات غير مباشرة منذ شهر بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي.

وأفادت المصادر بأن الجانبين يوشكان على الاتفاق على مقترح سعودي يمنح المجلس الجنوبي مناصب في مجلس الوزراء ويضع قواته تحت أمرة الحكومة الشرعية.

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وعلمت «عكاظ» من مصادر يمنية موثوقة في عدن أن قوات سعودية انتشرت في مطار عدن الدولي أمس وتولت الملف الأمني بشكل كامل، وأكدت المصادر أنها ستتسلم ميناء عدن وبقية المؤسسات السيادية خلال الساعات القادمة في إطار البند الأول من الاتفاق الذي يهدف إلى نزع فتيل الأزمة وبناء الثقة بين الشرعية والمجلس الانتقالي.

وأوضحت المصادر أن قضية هيكلة الجيش اليمني ودمج كافة الألوية والنخب العسكرية والحزام الأمني تحت إدارة وزارة الدفاع جرى الاتفاق عليه، إضافة إلى إشراك المجلس الانتقالي في المجالس المحلية والرقابة عليها، وأن تورد كافة المحافظات اليمنية إيراداتها إلى البنك المركزي في عدن.

وأفادت المصادر ذاتها بأن النقاش لا يزال جاريا حول الشراكة في الحكومة والحقائب الدبلوماسية وفق مبدأ المناصفة وهيكلة مؤسسات الدولة.