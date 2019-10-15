لإرضاء أردوغان.. قطر تدافع عن الهجوم التركي في سوريا

المناطق-الرياض

دافع وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اليوم الثلاثاء عن تركيا، معتبرا انّ هجومها على مناطق الأكراد في سوريا هدفه القضاء على “تهديد وشيك” حسب زعمه.

وقال وزير خارجية قطر خلال مشاركته في مؤتمر “منتدى الامن العالمي” في الدوحة “لا يمكننا أن نلقي اللوم على تركيا وحدها”، مضيفا ان أنقرة ردّت على “خطر وشيك يستهدف الأمن التركي”.

واوضح الوزير القطري “قالت تركيا منذ البداية: لا تدعموا هذه الجماعات”، في إشارة إلى “وحدات حماية الشعب” الكردية، الفصيل الكردي المسلّح الذي تعتبره أنقرة منظمة إرهابية.

وتابع “لم يستمع أحد فالأتراك يحاولون منذ عام حل هذه المسألة مع الولايات المتحدة من أجل إنشاء منطقة آمنة وابعاد الخطر عن حدودهم”، معتبرا ان “وحدات حماية الشعب” جزء من حزب العمال الكردستاني المصنّف إرهابيا في عدة دول.

ويتناقض الموقف القطري مع مواقف دول عربية وغربية أدانت الهجوم التركي في سوريا، والذي دفع واشنطن إلى فرض عقوبات على تركيا، بينما أعلنت فرنسا والمانيا تعليق بيع السلاح لأنقرة.