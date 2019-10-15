مؤسسة IFC تعتمد دليل الحوكمة المؤسسية للمصارف الصادر عن البنك المركزي

اعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الثلاثاء، عن اعتماد مؤسسة التمويل الدولية IFC دليل الحوكمة المؤسسية للمصارف الصادر عنه. وقال في بيان، ورد نصه الى الخليج 365، اعتمدت مؤسسة التمويل الدولية (IFC) "دليل الحوكمة المؤسسية للمصارف العراقية" الصادرعن البنك المركزي العراقي ، إذ يوضح هذا البنك بأن الدليل تم الاعتراف به و نشره عالمياً وإضافته إلى اللوائح الدولية والعالمية للمرة الأولى .



يذكر أن الحوكمة المؤسسية للمصارف تهدف إلى تحديد طبيعة العلاقة بين مجلس إدارة المصرف والإدارة التنفيذية بما يؤدي إلى حماية أموال المودعين والمساهمين وأصحاب المصالح و يضمن الإفصاح والشفافية .

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