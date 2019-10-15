مقتل مدني باسلحة كاتمة غربي بغداد

وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن مسلحين مجهولين فتحوا، ظهر اليوم، نيران اسلحتهم الكاتمة تجاه مدني اثناء مروره ضمن قضاء ابو غريب، غربي بغداد، مااسفر عن مقتله في الحال.

واضاف المصدر، أن قوة امنية طوقت منطقة الحادث بحثا عن المسلحين الذين لاذوا بالفرار الى منطقة مجهولة، مشيرا الى نقل جثة المدني الى دائرة الطب العدلي.

