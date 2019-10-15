قائد عمليات بغداد يعلن إحباط محاولة لاستهداف الزائرين جنوب العاصمة

وقال الربيعي في حديث لـ الخليج 365، إنه تم "إلقاء القبض على انتحاريين اثنين يرتديان حزامين ناسفين في قاطع جنوب بغداد".

وأضاف الربيعي، أن "الانتحاريين كانا يرومان استهداف الزائرين المتوجهين إلى كربلاء لإحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام".