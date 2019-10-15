قائد عمليات بغداد يعلن إحباط محاولة لاستهداف الزائرين جنوب العاصمة

أعلن قائد عمليات بغداد الفريق الركن جليل الربيعي، الثلاثاء، إحباط محاولة لاستهداف الزائرين بتفجيرين انتحاريين جنوب العاصمة.
وقال الربيعي في حديث لـ الخليج 365، إنه تم "إلقاء القبض على انتحاريين اثنين يرتديان حزامين ناسفين في قاطع جنوب بغداد".
وأضاف الربيعي، أن "الانتحاريين كانا يرومان استهداف الزائرين المتوجهين إلى كربلاء لإحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام".
وكان الخبير الأمني فاضل ابو رغيف كشف، اليوم الثلاثاء، عن إلقاء القبض على عشرة انتحاريين بينهم قياديون في "داعش" كانوا ينوون استهداف زوار الأربعينية في محافظة صلاح الدين، فيما أشار إلى قتل انتحاريين اثنين وضبط عبوات وأحزمة خلال عملية أمنية في المحافظة.
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