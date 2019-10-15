ميريام فارس ترقص مع ابنها في السيارة... فيديو طريف

وأطلّت مع ابنها جايدن من داخل سيارتها، التي كانت تقودها بنفسها، عائدةً معه من المدرسة.

وعلقت على الفيديو التي تشاركته مع متابعيها، بالقول: "هكذا أعود أنا وابني جايدن من المدرسة".