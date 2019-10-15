ميريام فارس ترقص مع ابنها في السيارة... فيديو طريف

نشرت الفنانة اللبنانية ميريام فارس فيديو لها عبر حستبها الخاص على انستغرام، وهي ترقص مع ابنها في السيارة.
وعلقت على الفيديو التي تشاركته مع متابعيها، بالقول: "هكذا أعود أنا وابني جايدن من المدرسة".
ويظهر جايدن بشعره الاشقر والمجعد وكأنه يشبه والدته. فيما أثار الفيديو جدلا واسعا، حيث عبر الجمهور عن ان الفيديو ظريف ولطيف، وبغاية الوسامة.
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