رياضة 2019-10-15 | 11:45 3,484 مشاهدة أعلن مدرب المنتخب الوطني، سريتشكو كاتانيتش، التشكيلة الرسمية لأسود الرافدين أمام كمبوديا في المباراة التي ستقام على ملعب "أولمبيك ستاديوم" في العاصمة الكمبودية بهنوم بيناه في إطار منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023. وسيبدأ كاتانيتش المباراة بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: محمد حميد. Advertisements خط الدفاع: علاء مهاوي، احمد إبراهيم، سعد ناطق، علي عدنان. خط الوسط: أمجد عطوان، بشار رسن، همام طارق، إبراهيم بايش. خط الهجوم: مهند علي، علاء عبد الزهرة.



المواجهة ستقام في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً بتوقيت العاصمة بغداد اليوم الثلاثاء وستكون منقولة عبر قنوات "الكأس" القطرية. المواجهة ستقام في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً بتوقيت العاصمة بغداد اليوم الثلاثاء وستكون منقولة عبر قنوات "الكأس" القطرية. وسيرتدي المنتخب الوطني الزي الأبيض الكامل في المباراة، فيما ستلعب كمبوديا بالزي الأزرق الكامل.

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