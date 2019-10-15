وصول 15 شاحنة الى سوريا قادمة من اقليم كردستان

افادت مصادر صحفية، الثلاثاء، بأن 15 شاحنة وصلت الى سوريا قادمة من اقليم كردستان.

وذكرت روسيا اليوم ان "15 شاحنة محملة بمواد لوجستية وسيارات من نوع مونيكا، تابعة لمؤسسة البارزاني الخيرية، اجتازت معبر سيمالكا، آتية من إقليم كردستان العراق إلى سوريا".

فيما قالت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، إنه "بعد مرور سبعة أيام على بدء العدوان التركي، وصل عدد النازحين إلى أكثر من 275 ألف نازح بينهم 70000 طفل إضافة للعديد من المصابين والجرحى دون توفر الرعاية والتجهيزات الطبية والدوائية اللازمة بعد توقف معظم المراكز الطبية عن العمل"، موجهة "نداء انسانيا عاجلا لمنظمة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ودول الاتحاد الأوربي للتدخل السريع وتقديم المساعدات الطبية واللوجستية والمساعدات الانسانية للنازحين لتجنب تفاقم الأزمة الانسانية".