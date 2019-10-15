للمراهقين: نظام غذائي صحي مضاد للاكتئاب!

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لا أحد ينكر فوائد النظام الغذائي الصحي على صحة الإنسان، خاصة في سن المراهقة، هذه الفوائد لا تكون صحية فقط، ولكنها تتعدى ذلك لتكون نفسية أيضاً، حسب دراسة حديثة نشرها موقع «سي إن إن»، تؤكد تحسّن نفسية المراهقين عند تناولهم طعاماً صحياً، مقارنة بمراهقين آخرين؛ يعتمدون على الوجبات السريعة والحلويات في غذائهم.
ونصحت "هيثر فرانسيس"، عالمة علم النفس العصبي بجامعة ماكواري الأسترالية، والمؤلفة الرئيسية للدراسة التي نشرت يوم الأربعاء في مجلة "بلوس ون": "ببساطة، قللي من تناول الأطعمة المصنعة، مع زيادة تناول الفواكه والخضراوات والأسماك؛ لتحسين الصحة النفسية".
وأضافت فرانسيس أن المراهقين في الدراسة - بمتوسط أعمار 19 عاماً - الذين حققوا زيادة في استهلاك الفاكهة والخضراوات، أظهروا تحسناً كبيراً، ولم يتغير أولئك الذين لم يغيروا نظامهم الغذائي في اكتئابهم منذ بداية الدراسة.
التركيز على الأطعمة الصحية
طُلب من المشاركين في الدراسة تقليص الكربوهيدرات والسكر واللحوم الدسمة أو المصنعة والمشروبات الغازية، وقالت فرانسيس إن الأغذية عالية التجهيز أظهرت زيادة في الالتهاب، وهو عامل خطير للاكتئاب.
خلال الأسابيع الثلاثة من الدراسة، كان على المراهقين اتباع نظام غذائي يتضمن الأطعمة التالية يومياً: خمس حصص من الخضراوات، ومن اثنتين إلى ثلاث فواكه، وثلاث حصص من الحبوب، بالإضافة لثلاث حصص من البروتين؛ مثل اللحوم الخالية من الدهن أو الدواجن أو البيض أو التوفو أو السمك (حتى ثلاث مرات في الأسبوع)، وثلاث حصص من الألبان غير المحلاة، وثلاث ملاعق كبيرة من المكسرات والبذور، وكذلك ملعقتان من زيت الزيتون، وملعقة صغيرة من الكركم والقرفة.
وأوضحت فرانسيس أن الكركم والقرفة يتمتعان بخصائص مضادة للالتهابات، وكذلك الأطعمة الغنية بالمواد الغذائية؛ مثل الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والأسماك.
كما أظهرت الأبحاث السابقة وجود ارتباط بين الأطعمة عالية المعالجة (مثل اللحوم المصنعة) وزيادة خطر الإصابة بالاكتئاب، بينما تم ربط اتباع نظام غذائي صحي؛ مثل حمية البحر المتوسط بانخفاض خطر الإصابة بالاكتئاب.
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