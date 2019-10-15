فلسطينيون يقاومون اقتحام الأقصى بـ"الصلاة"

واجه فلسطينيون الاقتحامات الكثيفة التي نفذها مستوطنون إسرائيليون للمسجد الأقصى، الثلاثاء، بأداء الصلاة وتلاوة القرآن.

ففي الجهة الشرقية من المسجد الأقصى تجمعت نسوة فلسطينيات في حلقة لدراسة القرآن، فيما أدت إحداهن الصلاة تحت شجرة.

ويخشى فلسطينيون من سيطرة الجماعات الاستيطانية الإسرائيلية على الناحية الشرقية من المسجد الأقصى وتحديدا منطقة مصلى باب الرحمة.





ومنعت الشرطة الإسرائيلية، الإثنين، المصلين المسلمين من التواجد في محيط مصلى باب الرحمة، واعتقلت عدداً منهم قبل أن تسلمهم أوامر إبعاد عن المسجد الأقصى لمدة 15 يوما.

والثلاثاء، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية الفلسطيني الحاج بلال أحمد علي عندما كان يشرح لطالبات إحدى مدارس مدينة القدس عن تاريخ باب الرحمة.

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وكانت جماعات يهودية تدعو لصلاة اليهود في "الأقصى" دعت إلى اقتحامات كثيفة للمسجد، خلال فترة عيد العرش اليهودي، الذي بدأ أمس ويستمر حتى الأحد المقبل.





وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، المسؤولة عن إدارة شؤون الأقصى، إن 389 متطرفاً اقتحموا المسجد، الثلاثاء، بعد أن كان 106 متطرفين اقتحموا باحاته أمس.

يأتي هذا وسط توقعات بأن يقتحم المئات من المستوطنين المسجد خلال الأيام المقبلة.

وتتسبب الاقتحامات في حالة من التوتر بالمسجد الأقصى بشكل خاص وفي مدينة القدس الشرقية عامة.





ومنذ بدء الاقتحامات، بقرار من الشرطة الإسرائيلية، عام 2003، تسود أجواء من التوتر أنحاء المسجد وتسببت باشتباكات واسعة بين المصلين وقوات الاحتلال.