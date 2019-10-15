الان تتابع بفعل سياسة أردوغان... البطالة في تركيا ترتفع إلى 13.9% والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل انقرة- الخليج 365:
أظهرت بيانات نشرتها هيئة الإحصاء التركية اليوم الثلاثاء ارتفاع نسبة البطالة في تموز/يوليو الماضي إلى 9ر13% .ووفقا لما نقلته وكالة أنباء “الأناضول”، فإن البطالة ارتفعت بـ1ر3% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وكانت نسبة البطالة قد سجلت 13% في حزيران/يونيو.وذكرت الهيئة أن عدد العاطلين عن العمل، في المرحلة العمرية من 15 عاما
فأعلى، ارتفع في تموز/يوليو على أساس سنوي بواقع 06ر1 مليون شخص، وصل إلى 59ر4 مليون.
وارتفعت نسبة البطالة غير المرتبطة بالنشاط الزراعي بـ 6ر3% إلى 5ر16%على أساس سنوي في تموز/يوليو.
وأظهرت البيانات أن البطالة في صفوف الشباب، في المرحلة العمرية 25-15،سجلت 1ر27% بارتفاع نسبته2ر7%
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