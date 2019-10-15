الحكومة المصرية تغلق مدرسة سورية خاسة تنشر التطرف

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الثلاثاء 15 أكتوبر 2019
طارق شوقي
متابعات_الخليج 365
أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الثلاثاء، عن إغلاق مدرسة سورية خاصة بمدينة السادس من أكتوبر غرب العاصمة المصرية القاهرة، لنشرها أفكارًا متطرفة عن الغزو التركي لسوريا، فضلًا عن جهودها في استقطاب الشباب لاستخدامهم بالعمليات الإرهابية.
وذكر وزير التربية والتعليم المصري، الدكتور طارق شوقي في بيان اليوم الثلاثاء، إن مديرية التربية والتعليم بالجيزة تواصلت مع وزارة التنمية المحلية ووزارة الداخلية لإغلاق المدرسة المخالفة لقوانين الدولة المصرية .. نافياً تبعية المدرسة لوزارة التربية والتعليم الفني من قريب أو بعيد .
واضاف أنه ينتظر تقريرًا مفصلاً من المديرية عن هذه المدرسة للوقوف على جميع التفاصيل التي سيعلنها للرأي العام عند اكتمالها .
وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا صورًا لمدرسة دار الفتح السورية فرع مدينة الـ 6 من أكتوبر تستقبل الأطفال لتعلمهم أفكارًا متطرفة، حول أهمية غزو تركيا لسوريا.
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