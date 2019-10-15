الرئيس الأمريكي يوقع قرار تنفيذ العقوبات على تركيا

الثلاثاء 15 أكتوبر 2019

ترامب

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الثلاثاء، أن الرئيس دونالد ترامب فرض عقوبات على تركيا تشمل ثلاثة وزراء؛ بهدف إرغام أنقرة على أن "تنهي فوراً هجومها" العسكري على الفصائل الكردية في شمال شرق سوريا.



وقالت الوزارة، في بيان، إنّ العقوبات شملت وزراء الطاقة والدفاع والداخلية الأتراك الذين باتوا ممنوعين من إجراء أي معاملة مالية دولية بالدولار الأمريكي وباتت أموالهم في الولايات المتحدة، إذا وجدت، مجمّدة.

وأشارت إلى أنه بالإضافة إلى الوزراء الثلاثة فقد شملت العقوبات الأمريكية وزارتي الدفاع والطاقة التركيتين بصفتهما كيانين.

يأتي ذلك بعد ساعات قليلة من إعلان الرئيس الأمريكي أن "عقوبات صارمة" تنتظر تركيا وستصدر قريباً رداً على هجومها العسكري ضد القوات الكردية في شمال سوريا.

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وقال ترامب، في تصريحات له، إن بلاده ستدمر تماماً اقتصاد تركيا إذا واصلت نهجها الخطير والمدمر في سوريا.

وأوضح أن العقوبات ستفرض على أي شخص متورط في تصرفات تركيا المزعزعة لاستقرار شمال شرق سوريا، لافتاً إلى أن بلاده ستستخدم العقوبات الاقتصادية بحسم لاستهداف كل من يسهل ويمول الأعمال الشنيعة في سوريا.

كما أشار الرئيس الأمريكي إلى أن الأمر التنفيذي الذي ستتخذه الولايات المتحدة ضد تركيا سيخول لأمريكا فرض عقوبات قوية على جميع المتورطين في انتهاكات لحقوق الإنسان بسوريا، إضافة إلى عرقلة وقف إطلاق النار ومنع النازحين من العودة لوطنهم.

وكشف وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبير النقاب عن عقد الولايات المتحدة اجتماعا مع أعضاء حلف شمال الأطلسي "الناتو" الأسبوع المقبل؛ لاتخاذ إجراءات جماعية وفردية دبلوماسيا واقتصاديا ضد تركيا.

وقبل خمسة أيام، أطلق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عدوانا عسكريا على سوريا أوقع عدة قتلى من المدنيين حتى الآن، وأدى لنزوح ١٣٠ ألف شخص.

وأدانت غالبية دول العالم العدوان التركي، وطالبت أنقرة بالانسحاب الفوري من سوريا.