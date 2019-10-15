ظريف يفضح إعلام قطر ويكشف كذبها

الثلاثاء 15 أكتوبر 2019

ظريف

متابعات_الخليج 365

فضح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الثلاثاء، زيف وكذب ما نشرته بعض وسائل الإعلام الموالية للنظام القطري، عن زيارة قام بها الشيخ طحنون بن زايد، مستشار الأمن القومي الإماراتي، إلى العاصمة الإيرانية طهران سراً.



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وقال ظريف بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء البرلمان الإيراني ”خانه ملت“، في معرض حديثه عن زيارة قام بها الشيخ طحنون بن زايد لطهران: ”لقد حققت في هذا الادعاء وهذا غير صحيح“.

وزعم موقع ”ميدل ايست آي“ الذي تموله الدوحة، نقلاً عن مصادر أمنية رفيعة المستوى في الإمارات، أن طحنون بن زايد، مستشار الأمن القومي للإمارات زار إيران سراً.

وتناقلت وسائل الإعلام القطرية ما ذكره موقع ”ميدل ايست آي“ بزعم أنه موقع بريطاني، وهي تقنية قطرية في التداول الإعلامي، فعندما يفبرك موقع ”ميدل ايست آي“ تقريرًا ضمن وظيفته التي تكرست لمهاجمة السعودية والإمارات ومصر، فإن قناة الجزيرة وبقية الصحف الممولة من الدوحة تعيد نشر ذاك التقرير لتعميم انطباع خاطئ لدى القارئ، بأن المصدر أجنبي ذو مصداقية، وفي ذلك تحريف لكل أخلاقيات المهنة.