خادم الحرمين وولي العهد يهنئان السيد قيس سعيد بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في تونس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة للسيد قيس سعيد بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في الجمهورية التونسية. وأعرب الملك باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد له، ولشعب الجمهورية التونسية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.
كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة للسيد قيس سعيد بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في الجمهورية التونسية.
وأعرب ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح له، ولشعب الجمهورية التونسية الشقيق المزيد من التقدم والرقي.
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