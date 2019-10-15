شكرا لقرائتكم فولكسفاغن تعلق قرارها ببناء مصنع في تركيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال متحدث باسم فولكسفاغن إن الشركة أرجأت قرارها النهائي بشأن بناء مصنع للسيارات في تركيا، وذلك وسط انتقادات دولية للعملية العسكرية التي تشنها البلاد في شمال سوريا ومخاوف حيال التداعيات المحتملة على سمعة البلاد.

وأفاد متحدث باسم الشركة اليوم الثلاثاء "نتابع الوضع الراهن بعناية وننظر للتطورات الجارية بقلق".

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وفي وقت سابق هذا الشهر، أنشأت فولكسفاغن وحدة تابعة لها في إقليم مانيسا بغرب تركيا، بينما قالت الشركة إنها لا تزال في المراحل النهائية من المفاوضات، وإنها لم تتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن المصنع، بحسب ما ورد في "رويترز".

وقالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل يوم الأحد، إنها أبلغت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه يجب وقف العملية لأنها تنذر بخطر التسبب في أزمة إنسانية.

واتفقت دول الاتحاد الأوروبي أمس الاثنين على تعليق صادرات السلاح إلى تركيا، بينما فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب عقوبات على تركيا.