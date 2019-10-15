ابي خليل: الأهالي في جرد عاليه طاردوا سيارة توقفت وأشعلت حريقاً ولاذت بالفرار

اشار عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​سيزار ابي خليل​ الى ان الأهالي في جرد ​عاليه​ طاردوا ​سيارة​ توقفت وأشعلت حريقاً ولاذت بالفرار، وطالب في حديث تلفزيوني، ​القوى الأمنية​ بإجراء ما يلزم لمحاسبة الفاعلين.

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