حدة النيران في المشرف خفّت والعمل على اخماد الجيوب المتبقية من الحريق

خفت حدة النيران في منطقة المشرف ولا زالت وحدات من الجيش وقوى الامن وعناصر الدفاع المدني والصهاريج الخاصة وابناء المنطقة على اخماد الجيوب المتبقية من الحريق. وقد تحولت المشرف الى منطقة منكوبة.
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