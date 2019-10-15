حدة النيران في المشرف خفّت والعمل على اخماد الجيوب المتبقية من الحريق

خفت حدة النيران في منطقة المشرف ولا زالت وحدات من ​الجيش​ و​قوى الامن​ وعناصر ​الدفاع المدني​ و​الصهاريج​ الخاصة وابناء المنطقة على اخماد الجيوب المتبقية من الحريق. وقد تحولت المشرف الى منطقة منكوبة.

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