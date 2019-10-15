محمية أرز الشوف: مؤشر خطر الحرائق لا يزال عاليا لدى جهاز الإنذار المبكر في المحمية

أكدت محمية ارز ​الشوف​ في بيان أنه "وفي ظل موجة ​الحرائق​ الكبيرة التي تجتاح منطقة الشوف، فإن مؤشر خطر الحرائق لا يزال عاليا لدى جهاز الإنذار المبكر في المحمية. لذا يرجى من المواطنين الكرام أخذ الحيطة والحذر وعدم إضرام النيران لأي سبب كان كما يرجى الإسراع في التبليغ عند حدوث أي حريق".

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